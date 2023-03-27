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Які фальшиві іноземні банкноти в Україні зустрічаються найчастіше: дані НБУ

Фото: найчастіше підробляють банкноту в 100 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед вилучених з обігу в Україні 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США (91% від загальної кількості) та євро (8%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, найчастіше підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

  • 50 та 100 доларів США (23% та 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно);
  • 50 та 100 євро (26% та 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Нагадаємо, за даними НБУ, найчастіше у 2022 році підробляли банкноти гривні старого зразка

Більшість (92%) вилучених з обігу підроблених банкнот припадала на банкноти трьох номіналів:

  • 500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);
  • 200 грн (45% та 26% відповідно);
  • 100 грн (8% та 2% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили лише 8%.

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