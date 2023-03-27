Які фальшиві іноземні банкноти в Україні зустрічаються найчастіше: дані НБУ

Серед вилучених з обігу в Україні 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США (91% від загальної кількості) та євро (8%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними прес-служби, найчастіше підробляли іноземні банкноти таких номіналів:
Нагадаємо, за даними НБУ, найчастіше у 2022 році підробляли банкноти гривні старого зразка
Більшість (92%) вилучених з обігу підроблених банкнот припадала на банкноти трьох номіналів:
Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили лише 8%.
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