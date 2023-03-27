Які фальшиві іноземні банкноти в Україні зустрічаються найчастіше: дані НБУ

Серед вилучених з обігу в Україні 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США (91% від загальної кількості) та євро (8%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили лише 8%.

Нагадаємо, за даними НБУ , найчастіше у 2022 році підробляли банкноти гривні старого зразка

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