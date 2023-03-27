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Какие фальшивые иностранные банкноты в Украине встречаются чаще всего: данные НБУ

Фото: чаще всего подрабатывают банкноту в 100 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среди изъятых из оборота в Украине 2022 поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (91% от общего количества) и евро (8%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, чаще всего подрабатывали иностранные банкноты таких номиналов:

  • 50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно);
  • 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).

Напомним, по данным НБУ, чаще всего в 2022 году подделывали банкноты гривны старого образца.

Большинство (92%) изъятых из оборота поддельных банкнот приходилось на банкноты трех номиналов:

  • 500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);
  • 200 грн (45% и 26% соответственно);
  • 100 грн (8% и 2% соответственно).

Остальные изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн составляли всего 8%.

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