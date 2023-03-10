Які фактори впливають на втрату інвестиційної привабливості України під час війни: думка експерта

Перемогти у війні проти Росії - перший, але не єдиний за вагомістю чинник інвестиційної привабливості України. Влада вже зараз повинна сприяти у страхуванні інвестицій та пропонувати усі можливі пільги для будь-якої інвестованої гривні у створення робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника відділу аналітики у Concorde Capital Олександра Паращія.

За словами експерта, враховуючи повномасштабну війну в Україні, таке поняття як інвестиційна привабливість до України зараз застосовувати не можна. Інвестиції можливі лише за умов, що інвестор може порахувати з великою долею визначеності дохідність на вкладені гроші при зрозумілих ризиках.

"У нас зараз є проблема із розумінням кожного з цих параметрів. З нашими ризиками, бажана дохідність іноземних інвесторів - надвисока. Наприклад, доларові 5-річні міжнародні облігації України торгуються сьогодні із дохідністю понад 50% річних. А це означає, що будь-яка довгострокова інвестиція в Україну, яка може бути теоретично привабливою для іноземного інвестора, має давати очікувану дохідність вище за 50%. Очевидно, що варіантів таких інвестицій у нас (як і будь-де у світі) знайти вкрай важко", - наголошує аналітик.

Тим не менше, інвестиції в такий момент можуть здійснюватися, зокрема локальними інвесторами, які мають зайву гривню. Якщо такі кошти нікуди не інвестувати, то вони будуть "з’їдені інфляцією", а ставки за депозитами не дають адекватного захисту від інфляції, додає Паращій.

У зв'язку з цим, на його думку, для того, щоб Україна стала інвестиційно привабливою країною, перш за все необхідно перемогти у війні.

"Крім того, влада повинна сконцентруватися на створенні сприятливих умов для існуючих локальних інвесторів (адже інших у нас немає): сприяти у страхуванні інвестицій та пропонувати усі можливі пільги для будь-якої інвестованої гривні у створення робочих місць. А також збільшувати держане замовлення для підприємств, які можуть виробляти продукцію для підсилення нашої обороноздатності", - резюмує аналітик Олександр Паращій.

Разом з цим, раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що Бюро економічної безпеки України займається блокуванням роботи підприємств найбільших українських інвесторів. Зокрема, експерт нагадав про звинувачення на адресу Ferrexpo.

Як відомо, сьогодні до складу компанії входить єдине велике гірничодобувне підприємство в Україні, чиї акції торгуються у преміальному лістингу Лондонської фондової біржі.

За словами директора швейцарської Ferrexpo AG Вольфрам Куоні, зараз проти Ferrexpo більше справ, ніж в попередні роки. Окрім блокування рахунків, акції компанії намагаються відсудити офшорні компанії з російськими власниками. В компанії занепокоєні через це, але тим не менш впевнені, що все має вирішиться в рамках закону.