Які фактори стануть ключовими на фондових майданчиках Волл-Стріт, - Reuters

Фондові майданчики США сподіваються на кращі зміни після того, як американський ринок серйозно постраждав від посилення кредитно-фінансової політики Федеральної резервної системи (ФРС), підвищення цін на енергоносії, інфляції та наслідків пандемії. Зокрема, девальвація долара США стала найсильнішою за останні 40 років.

За біржовими даними, які наводить Reuters, індекс S&P 500 (SPX) впав майже на 20% з початку року, що відповідає найбільшому падінню за календарний рік з 2008 року. Індекс Nasdaq Composite (IXIC) за рік знизився майже на 34%. Акції Amazon.com Inc (AMZN.O) цьогоріч втратили приблизно 50% своєї вартості, в той час, як акції Tesla Inc (TSLA.O) впали приблизно на 70%, а акції материнської компанії Facebook Meta Platforms - майже на 50%.

Тож, за прогнозами економістів, інфляція та посилення заходів з боку ФРС, спрямованих на її стримання, ймовірно залишаться вирішальними факторами, що впливатимуть на прибутковість акцій, зокрема у першому кварталі 2023 року. Якщо наступного року почнеться рецесія, як передбачають деякі експерти Волл-Стріт, котирування цінних паперів можуть знову серйозно впасти.

За даними консалтингової компанії Truist Advisory Services, рецесії позначаються насамперед на фондовому ринку. Крім того, інвестори також стурбовані тим, що оцінки корпоративних доходів, можливо, не повною мірою враховують потенційне уповільнення економічного зростання у світі.

Тиск процесів, що відбуваються в американській економіці, позначається також на фондовому ринку облігацій. Прибутковість 10-річних казначейських цінних паперів із захистом від інфляції (TIPS) нещодавно становила близько 1,5%. Її зростання може певною мірою знецінити прибутковість акцій насамперед технологічних компаній, які завжди вбачалися стабільним вкладенням.

Крім того, Reuters нагадує, що зростання курсу долара щодо інших валют цього року вплинуло на дохідність багатьох американських компаній, унаслідок чого транснаціональним корпораціям стало дорожче конвертувати свої прибутки у національну валюту.