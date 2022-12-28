Какие факторы станут ключевыми на фондовых площадках Уолл-Стрит, - Reuters

Фондовые площадки США надеются на лучшие изменения после того, как американский рынок серьезно пострадал от усиления кредитно-финансовой политики Федеральной резервной системы (ФРС), повышения цен на энергоносители, инфляции и последствий пандемии. В частности, девальвация доллара США стала самой сильной за последние 40 лет.

По биржевым данным, которые приводит Reuters, индекс S&P 500 (SPX) упал почти на 20% с начала года, что соответствует наибольшему падению за календарный год с 2008 года. Индекс Nasdaq Composite (IXIC) за год снизился почти на 34%. Акции Amazon.com Inc (AMZN.O) в этом году потеряли примерно 50% своей стоимости, в то время как акции Tesla Inc (TSLA.O) упали примерно на 70%, а акции материнской компании Facebook Meta Platforms - почти на 50%.

По прогнозам экономистов, инфляция и усиление мер со стороны ФРС, направленных на ее сдерживание, вероятно останутся решающими факторами, которые будут влиять на прибыльность акций, в частности в первом квартале 2023 года. Если в следующем году начнется рецессия, как предполагают некоторые эксперты Уолл-Стрит, котировки ценных бумаг могут снова серьезно снизиться.

По данным консалтинговой компании Truist Advisory Services, рецессии сказываются, прежде всего, на фондовом рынке. Кроме того, инвесторы также озабочены тем, что оценки корпоративных доходов, возможно, не в полной мере учитывают потенциальное замедление экономического роста в мире.

Давление происходящих в американской экономике процессов сказывается также на фондовом рынке облигаций. Доходность 10-летних казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции (TIPS) недавно составила около 1,5%. Ее рост может в определенной степени обесценить прибыльность акций, прежде всего, технологических компаний, которые всегда виделись стабильным вложением.

Кроме того, Reuters напоминает, что рост курса доллара по отношению к другим валютам в этом году повлиял на доходность многих американских компаний, в результате чего транснациональным корпорациям стало дороже конвертировать свои доходы в национальную валюту.