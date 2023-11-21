Які документи потрібні для виїзду за кордон військових у відпустці: пояснення ДПСУ

"Ц має бути посвідчення військовослужбовця - документ, який посвідчує, що він проходить військову службу, і відпускний квиток, в якому зазначено місце перебування за межами України", - розповів Демченко.

Як зазначив речник ДПСУ, військовослужбовець, коли звертається за наданням йому відпустки, має також зазначити про її проведення за межами України.

"Якщо його військове керівництво надає йому таку можливість, це прописується у військовому квитку, і тоді інспектори Державної прикордонної служби перевіряють, чи дійсно особа військовослужбовець, і чи надана йому його безпосереднім керівництвом можливість перебувати під час відпустки за межами України. І на підставі цих документів пропускають", - пояснив Демченко.

Виїзд чоловіків за кордон

В Україні з 24 лютого 2023 року запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Під час режиму воєнного стану військовозобов'язані не можуть залишати країну. Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років - вони будь-якої миті можуть отримати повістку та бути мобілізованими для військової служби.

Згідно з постановою Кабміну № 57 є цілий список військовозобов'язаних, які можуть залишати Україну навіть під час воєнного стану. Хто входить до цього списку - читайте в матеріалі РБК-Україна.