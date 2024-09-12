Які документи можуть перевіряти у чоловіків 18-60 років під час війни: пояснення адвоката

Питання того, які документи та хто з уповноважених осіб можуть перевірятися у військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, врегульоване законодавством України. Перевірки мають проводитися під час мобілізації (крім цільової).
Для роз'яснення РБК-Україна звернулося до керуючої АБ "Тетяни Даниленко" адвоката Тетяни Даниленко.
Таким чином, уповноважені представники ТЦК та СП або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.
Замість паперового військово-облікового документа можна показати його електронну версію. Завдяки змінам у законодавстві паперова та електронна форма мають однакову юридичну силу.
Даниленко пояснила, що відповідно до пред’явленого військово-облікового документа, персональні дані мають право звірити з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки).
В умовах воєнного стану в Україні військовозобов'язаним жінкам достатньо мати при собі лише паспорт, який на вимогу уповноваженої особи вона має пред'явити. Паспорт може бути як у паперовому вигляді, так і як ID-картка, а також електронний паспорт "Дії".
Військовозобов'язані чоловіки окрім паспорта мають при собі мати військово-обліковий документ. Його можна отримати ТЦК, а після змін у законодавстві від 18 травня 2024 року - у ЦНАПах або мобільному застосунку "Резерв+".
Нагадаємо, що після змін, запроваджених 18 травня 2024 року, ЦНАПи розширили свої послуги для військовозобов'язаних. Вони можуть здійснювати постановку на військовий облік, оновлення та заміна облікових даних, отримання військово-облікових документів, консультацій тощо.
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