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Які документи можуть перевіряти у чоловіків 18-60 років під час війни: пояснення адвоката

Фото: військовий квиток (zoda gov.ua)
Автор: Ніна Єланська

Питання того, які документи та хто з уповноважених осіб можуть перевірятися у військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, врегульоване законодавством України. Перевірки мають проводитися під час мобілізації (крім цільової).

Для роз'яснення РБК-Україна звернулося до керуючої АБ "Тетяни Даниленко" адвоката Тетяни Даниленко.

Таким чином, уповноважені представники ТЦК та СП або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.

Замість паперового військово-облікового документа можна показати його електронну версію. Завдяки змінам у законодавстві паперова та електронна форма мають однакову юридичну силу.

Даниленко пояснила, що відповідно до пред’явленого військово-облікового документа, персональні дані мають право звірити з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Які документи мають носити з собою військовозобов'язані чоловіки та жінки

В умовах воєнного стану в Україні військовозобов'язаним жінкам достатньо мати при собі лише паспорт, який на вимогу уповноваженої особи вона має пред'явити. Паспорт може бути як у паперовому вигляді, так і як ID-картка, а також електронний паспорт  "Дії".

Військовозобов'язані чоловіки окрім паспорта мають при собі мати військово-обліковий документ. Його можна отримати ТЦК, а після змін у законодавстві від 18 травня 2024 року - у ЦНАПах або мобільному застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, що після змін, запроваджених 18 травня 2024 року, ЦНАПи розширили свої послуги для військовозобов'язаних. Вони можуть здійснювати постановку на військовий облік, оновлення та заміна облікових даних, отримання військово-облікових документів, консультацій тощо.

Раніше ми розповідали, без яких документів не можна перетинати блокпост.

Навіщо насправді повістки розсилати поштою - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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