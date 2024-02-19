Какие доходы украинцев изучают при начислении выплат в Чехии: объяснение

Украинские беженцы в Чехии для получения финансовой помощи должны предоставлять информацию о доходах всех членов домохозяйства. Учитываются и поступления средств из Украины.

Какие доходы украинцев рассматривают при начислении выплат в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Украинцы в Чехии ежемесячно подают заявку на гуманитарную помощь и указывают, какие доходы у членов домохозяйства. На основе этой информации рассчитывается общая сумма выплат.

В то же время, украинцы иногда сталкиваются с тем, что их расчеты в центре занятости пересчитывают, из-за чего они теряют финансовую помощь и бесплатное жилье. Издание ProUkrainu обратилось за разъяснением в Центр занятости в Чехии.

"Для получения права на финансовую помощь рассматривают доходы и имущественное состояние заявителя и проживающих вместе с ним лиц. Необходимо добавить все доходы в Чехии, из-за границы и сумму остатка на всех банковских счетах каждого лица в заявке. Банковские счета нужно подтвердить выписками", – ответили в учреждении.

Учитываются следующие средства:

доходы от прибыльной деятельности: трудоустройство на основе рабочего договора, работа по договору о выполнении работы (DPP) и договору о трудовой деятельности (DPČ);

доходы ФЛП;

средства из Украины (пенсия, другие виды выплат, алименты).

Доходом не считается:

финансовая помощь Центра занятости;

чрезвычайная неотложная помощь;

средства, предоставленные фондом, ассоциацией, Фондом убежища, миграции и интеграции или Детским фондом ООН.

В то же время, украинцы интересуются, по какому курсу считают украинские доходы в чешском центре занятости при начислении помощи.

"Доход в иностранной валюте конвертируется в чешскую валюту по обменному курсу, объявленному Чешским национальным банком, действительному на первый день периода, за который определяется доход", – пояснили в Центре занятости.