В КГГА заинтересованы в прозрачном расследовании дел по департаменту соцполитики

Киев будет способствовать открытому расследованию дел в отношении руководства департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации. Об этом первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Для полного понимания ситуации с увольнением должностных лиц Департамента социальной политики надо прояснить некоторые моменты. Во-первых, как только были выявлены нарушения законодательства Украины должностными лицами Департамента социальной политики, сразу были приняты соответствующие кадровые решения", – сообщил Поворозник.

По его словам, все материалы о нарушениях уже переданы правоохранительным органам.

"Во-вторых, город передал все материалы проверки соблюдения законодательства бывшими должностными лицами Департамента социальной политики в правоохранительные органы. Сейчас приняты соответствующие процессуальные решения", – отметил чиновник.

Первый заместитель председателя КГГА также заверил, что город будет способствовать расследованию этих дел.

"В-третьих, город готов всесторонне содействовать расследованию дел. Со своей стороны правоохранительные органы должны дать оценку ситуации, ведь это их непосредственная задача. И последнее: злоупотребление служебным положением в социальной сфере – это, как минимум, аморально. Мы заинтересованы в открытом и всестороннем расследовании дел", – подытожил Поворозник.