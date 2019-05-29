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У КМДА зацікавлені у прозорому розслідуванні справ по департаменту соцполітики


Київ сприятиме відкритому розслідуванню справ щодо департаменту

Київ сприятиме відкритому розслідуванню справ щодо керівництва департаменту соціальної політики Київської державної адміністрації. Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Для повного розуміння ситуації зі звільненням посадових осіб Департаменту соціальної політики треба прояснити деякі моменти. По-перше, щойно були виявлені порушення законодавства України посадовими особами Департаменту соціальної політики, одразу були ухвалені відповідні кадрові рішення", – повідомив Поворозник.

За його словами, усі матеріали щодо порушень вже передані правоохоронним органам.

"По-друге, місто передало усі матеріали перевірки дотримання законодавства колишніми посадовими особами Департаменту соціальної політики до правоохоронних органів. Наразі ухвалені відповідні процесуальні рішення", – зазначив чиновник.

Перший заступник голови КМДА також запевнив, що місто сприятиме розслідуванню цих справ.

"По-третє, місто готове всебічно сприяти розслідуванню справ. Зі свого боку правоохоронні органи мають дати оцінку ситуації, адже це їхнє безпосереднє завдання. І останнє: зловживання службовим становищем у соціальній сфері – це, як мінімум, аморально. Ми зацікавлені у відкритому та всебічному розслідуванні справ", – підсумував Поворозник.

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