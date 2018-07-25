У КМДА повідомили про блокування руху громадського транспорту

У Києві заблоковано рух тролейбусів маршрутів 22,27,30,42

У Києві через негоду ускладнився рух громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської адміністрації (КМДА).

Також зафіксовано недотримання графіка руху на трамвайних і тролейбусних маршрутах по вулицям Щусєва, Грекова, Святошинська, Теліги, Індустріальна, проспекту Перемоги, Борщагівська, Автозаводська, Кирилівська, в районі станції метро "Шулявська" і станції метро "Берестейська".

Тимчасово заблоковано рух тролейбусів маршрутів 22,27,30,42 на виїзді з Індустріального проспекту на вулиці Гетьмана через пошкодження контактної мережі. На місце події направлені відповідальні служби.

На перехресті вулиці Старовокзальної та Жилянської через скупчення авто рух трамваїв також затримано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рух трамваїв №1 і №3 у Києві в середу, 25 липня, заблоковано.