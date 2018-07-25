У КМДА повідомили про блокування руху громадського транспорту

Новини Суспільство 25.07.2018 - 20:27
Ілюстративне фото (twitter.comBigkievCom)
Ілюстративне фото (twitter.comBigkievCom)

У Києві заблоковано рух тролейбусів маршрутів 22,27,30,42

У Києві через негоду ускладнився рух громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської адміністрації (КМДА).

Також зафіксовано недотримання графіка руху на трамвайних і тролейбусних маршрутах по вулицям Щусєва, Грекова, Святошинська, Теліги, Індустріальна, проспекту Перемоги, Борщагівська, Автозаводська, Кирилівська, в районі станції метро "Шулявська" і станції метро "Берестейська".

Тимчасово заблоковано рух тролейбусів маршрутів 22,27,30,42 на виїзді з Індустріального проспекту на вулиці Гетьмана через пошкодження контактної мережі. На місце події направлені відповідальні служби.

На перехресті вулиці Старовокзальної та Жилянської через скупчення авто рух трамваїв також затримано.

У КМДА повідомили про блокування руху громадського транспортуУ КМДА повідомили про блокування руху громадського транспортуУ КМДА повідомили про блокування руху громадського транспорту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рух трамваїв №1 і №3 у Києві в середу, 25 липня, заблоковано.

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Теги:  КМДА,  Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС