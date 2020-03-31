В КГГА разъяснили порядок въезда в столицу во время карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения не распространяются на легковые автомобили

В период карантин в Киеве действуют ограничения на въезд в город автобусов межобластного и междугородного сообщения, при этом на передвижения легковых автомобилей ограничения не действуют. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что до 24 апреля включительно введен запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки пассажиров пригородного, междугородного внутриобластного и межобластного сообщения.

Въезд и выезд в Киеве на частном автотранспорте, а также перевозки пассажиров легковыми автомобилями, разрешен через контрольно-пропускные пункты.

Кроме этого водителям и пассажирам транспортных средств выборочно будет проводиться температурный скрининг. В случае ухудшения ситуации контроль температуры будет обязательным.

При обнаружении признаков заболевания, граждане направляются на лечение или самоизоляцию. Лица, прибывшие из стран, где были зафиксированы заболевания коронавируса, должны оставить контактные данные и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Также отмечается, что граждане должны иметь при себе паспорт во всех общественных местах.

Напомним, с 23 марта в Киеве прекратил работу весь общественный транспорт для пассажирских перевозок. Транспорт курсирует лишь для перевозки работников критической инфраструктуры.

Ранее Кабинет министров принял решение о закрытии метро во всех городах Украины. В Киеве метрополитен прекратил перевозку пассажиров с 23:00 17 марта.