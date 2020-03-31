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У КМДА роз'яснили порядок в'їзду у столицю під час карантину

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 10:55
У КМДА роз'яснили порядок в'їзду у столицю під час карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження не поширюються на легкові автомобілі

У період карантин у Києві діють обмеження на в'їзд у місто автобусів міжобласного і міжміського сполучення, при цьому на пересування легкових автомобілів обмеження не діють. Про це повідомили в Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що до 24 квітня включно введено заборону на регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення пасажирів приміського, міжміського внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

В'їзд і виїзд в Києві на приватному автотранспорті, а також перевезення пасажирів легковими автомобілями, дозволено через контрольно-пропускні пункти.

Крім цього водіям і пасажирам транспортних засобів вибірково буде проводитися температурний скринінг. У разі погіршення ситуації контроль температури буде обов'язковим.

При виявленні ознак захворювання, громадяни направляються на лікування або самоізоляцію. Особи, що прибули з країн, де були зафіксовані захворювання коронавіруса, повинні залишити контактні дані і пройти двотижневе самоізоляцію.

Також зазначається, що громадяни повинні мати при собі паспорт у всіх громадських місцях.

Нагадаємо, з 23 березня в Києві припинив роботу весь громадський транспорт для пасажирських перевезень. Транспорт курсує лише для перевезення працівників критичної інфраструктури.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття метро у всіх містах України. У Києві метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

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