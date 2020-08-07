В КГГА рассказали, вырастут ли тарифы на воду в столице

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал, вырастут ли тарифы на воду в столице. По его словам, стоимость холодной воды и водоотведения пока расти не будет.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что город не планирует согласовывать изменение тарифа в сторону увеличения.

"Это позиция города. Мы знаем об обращении "Киевводоканала" по этому поводу. Но убеждены, когда есть экономические последствия пандемии, и людям очень трудно материально, повышать тариф нельзя", - сказал замглавы КГГА.

По его мнению, необходимо найти внутренние резервы предприятия.

"Надо активизировать работу, найти внутренние резервы предприятия. Ведь мы все работаем в сложных нынешних условиях борьбы с вирусом, который повлиял на все сферы жизни, поэтому должны находить выход из таких ситуаций", - сказал Пантелеев.

Как писало РБК-Украина, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в феврале приняла решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине.