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У КМДА розповіли, скільки людей зустріли Новий рік на Софійській і Контрактовій площах

Новини » Суспільство    03.01.2019 - 00:55
У КМДА розповіли, скільки людей зустріли Новий рік на Софійській і Контрактовій площах
Ілюстративне фото

Зокрема, на Софійській площі долучилися до святкування 12 тисяч осіб

Новий 2019 рік зустріли на Софійській і Контрактовій площах, де проходила масштабна концертна програма, 15 тисяч киян і гостей міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, на Софійській площі долучилися до святкування 12 тисяч чоловік, а на Контрактовій - 3 тисячі.

Згідно інформації Національної поліції, в ніч з 31 грудня на 1 січня участь у масових заходах на території всієї країни взяли понад 1,3 мільйона осіб.

Публічну безпеку і порядок під час заходів забезпечували понад 10 тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.

Порушень громадського правопорядку зафіксовано не було.

Як писав Styler, за результатами голосування мандрівників з усього світу київська ялинка, яка буде прикрашати Софійську площу з 19 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року, посіла перше місце серед європейських новорічних красунь.

Також повідомлялося, що співробітники Державної прикордонної служби України перед Новим роком і Різдвом посилили заходи з охорони державного кордону.

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