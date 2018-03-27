Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В КГГА рассказали, сколько киевлян призовут этой весной

НовостиОбщество    27.03.2018 - 18:50
Фото: новобранцы (РБК-Украина)
Фото: новобранцы (РБК-Украина)

В столице наблюдается минимальная явка в призывные пункты

К срочной службе этой весной планируют призвать 563 киевлянина. Об этом заявил глава городской призывной комиссии, заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, из указанного количества жителей столицы в Вооруженные Силы призовут 358 человек, в Национальную гвардию - 135 человек, в Государственную пограничную службу - 40 человек и Государственную службу специального транспорта - 30 человек.

В общем, по словам заместителя председателя КГГА, явка призывников сейчас очень низкая.

"Мы должны вместе с районными комиссарами и главами райгосадминистраций приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Уповаем на информирование через жилищно-эксплуатационные организации, однако пока они не показали высокой эффективности. По результатам 2-3 уведомлений к призывным участкам появляются только около 3% граждан призывного возраста", - отметил Дмитрий Давтян.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2018 году в мае-июне Генеральным штабом Вооруженных сил Украины планируется осуществить призыв в объемах до 500 человек офицерского состава.

На базу "Азова" прибыли следователи полиции Задержанный с гранатой в киевском метро оказался активистом "Руха новых сил"
Теги публикации: Киев, Призыв в армию, Киев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top