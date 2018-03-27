В КГГА рассказали, сколько киевлян призовут этой весной

В столице наблюдается минимальная явка в призывные пункты

К срочной службе этой весной планируют призвать 563 киевлянина. Об этом заявил глава городской призывной комиссии, заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, из указанного количества жителей столицы в Вооруженные Силы призовут 358 человек, в Национальную гвардию - 135 человек, в Государственную пограничную службу - 40 человек и Государственную службу специального транспорта - 30 человек.

В общем, по словам заместителя председателя КГГА, явка призывников сейчас очень низкая.

"Мы должны вместе с районными комиссарами и главами райгосадминистраций приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Уповаем на информирование через жилищно-эксплуатационные организации, однако пока они не показали высокой эффективности. По результатам 2-3 уведомлений к призывным участкам появляются только около 3% граждан призывного возраста", - отметил Дмитрий Давтян.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2018 году в мае-июне Генеральным штабом Вооруженных сил Украины планируется осуществить призыв в объемах до 500 человек офицерского состава.