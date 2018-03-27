У КМДА розповіли, скільки киян призвати цієї весни

У столиці спостерігається мінімальна явка на призовні пункти

До строкової служби цієї весни планують призвати 563 киянина. Про це заявив голова міської призовної комісії, заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Дмитро Давтян, повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, з вказаної кількості жителів столиці у Збройні Сили україни призвуть 358 осіб, у Національну гвардію - 135 осіб, у Державну прикордонну службу - 40 осіб та Державну службу спеціального транспорту - 30 осіб.

Загалом, за словами заступника голови КМДА, явка призовників зараз дуже низька.

"Ми повинні разом з районними комісарами та головами райдержадміністрацій докласти всі зусилля, щоб виконати поставлені завдання. Сподіваємося на інформування через житлово-експлуатаційні організації, однак поки вони не показали високу ефективність. За результатами 2-3 повідомлень до призовних дільниць з'являються тільки близько 3% громадян призовного віку", - зазначив Дмитро Давтян.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в 2018 році в травні-червні Генеральним штабом Збройних сил України планується здійснити заклик в обсягах до 500 осіб офіцерського складу.