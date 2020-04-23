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У КМДА розповіли, скільки може тривати лікування COVID-19

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 12:48
У КМДА розповіли, скільки може тривати лікування COVID-19
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кличко нагадав, що 20 днів тому у столиці було зареєстровано 160 хворих

Термін лікування коронавірусу може складати понад місяць. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому у середньому, як зазначають фахівці, процес лікування триває 20 днів.

"За даними фахівців, у середньому процес лікування триває 20 днів. Є випадки коли людина хворіла навіть 37 днів. 20 днів тому у Києві було зареєстровано 160 хворих, а сьогодні їх понад 1000. То скільки ще часу пройде поки всі одужають?" - зазначив мер.

Кличко підкреслив, що у половини людей, які перехворіли на коронавірус та клінічно одужали, вірус зберігався в організмі від 1 до 8 днів навіть після закінчення усіх симптомів.

"Аби перевірити, що людина вже поборола вірус, лікарі проводять два ПЛР-тести…Виявилось, що один тест може не точно показати, що вірусу в організмі вже немає. У половини людей, які перехворіли на коронавірус та клінічно одужали, вірус зберігався в організмі від 1 до 8 днів навіть після закінчення всіх симптомів. Така ситуація з повільним одужанням не тільки в столиці. Понад 7 тисяч хворих в Україні, одужали 505 пацієнтів. Тому закликаємо людей берегтись, вірус агресивний", - повідомив очільник Києва.

Нагадаємо, Кличко заявив, що наступна хвиля захворюваності на коронавірус прогнозується через тиждень.

Як писало РБК-Україна, за порушення карантину в столиці правоохоронці склали 951 адміністративний протокол. Мер Києва додав, що були відкриті й кілька кримінальних проваджень.

Так, кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Києві збільшилася до 1059. За добу було зафіксовано 70 нових випадків зараження, а серед хворих - 5 медиків.

У КМДА прогнозують наступну хвилю захворюваності на коронавірус за тиждень У Києві склали понад 950 протоколів за порушення карантину
Новини України Віталий КличкоКоронавіруслечение
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