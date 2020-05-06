В КГГА рассказали о работе наземного транспорта в рамках ослабления карантина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в рамках ослабления карантина наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме до 22 мая. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем градоначальник анонсировал увеличение маршрутов.

"Наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме на первом этапе послаблений. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться транспорта, а бизнес, который начинает работу, также должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы", - отметил Кличко.

Напомним, столичный мэр заявил, что метро в Киеве откроется по решению правительства и это будет не сразу.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 68 пациентов, из них трое медиков. При этом за сутки выздоровели 8 человек, а общее число выздоровевших достигло 99 человек.

Напомним, по состоянию на 6 мая общее число инфицированных в Украине достигло 13 184 человек, при этом выздоровели 2 097 пациентов. С начала эпидемии от коронавируса умерли 327 пациентов.