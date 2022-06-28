UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В КГГА рассказали, придется ли киевлянам менять прописку из-за переименования улиц

Фото: ЦПАУ в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Переименование улиц не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. При этом перерегистрация может происходить во время замены паспорта или других процедур в ЦПАУ.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу КГГА.

иректор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

"Это предусматривает необходимость внесения соответствующих изменений в учредительные документы, изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц, сообщения банковских учреждений и контрагентов об изменении реквизитов в действующих договорах, изготовление новой печати, бланков и т.д", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве завершилось голосование по переименованиям городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

Также отметим, что в Одессе приняли решние о переименовании 39 улиц города.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЦПАУ