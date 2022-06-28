В КГГА рассказали, придется ли киевлянам менять прописку из-за переименования улиц

Переименование улиц не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. При этом перерегистрация может происходить во время замены паспорта или других процедур в ЦПАУ.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу КГГА .

"Это предусматривает необходимость внесения соответствующих изменений в учредительные документы, изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц, сообщения банковских учреждений и контрагентов об изменении реквизитов в действующих договорах, изготовление новой печати, бланков и т.д", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве завершилось голосование по переименованиям городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

Также отметим, что в Одессе приняли решние о переименовании 39 улиц города.