У КМДА розповіли, чи доведеться киянам міняти прописку через перейменування вулиць

Перейменування вулиць не потребує внесення змін до документів за місцем реєстрації. При цьому перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта або інших процедур в ЦНАП.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу КМДА.
директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк.
"Це передбачає необхідність внесення відповідних змін до установчих документів, змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб, повідомлення банківських установ та контрагентів про зміну реквізитів у діючих договорах, виготовлення нової печатки, бланків тощо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві завершилося голосування щодо перейменувань міських об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами.
Також відзначимо, що в Одесі прийняли решние про перейменування 39 вулиць міста.