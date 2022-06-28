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У КМДА розповіли, чи доведеться киянам міняти прописку через перейменування вулиць

Фото: ЦНАП в Києві (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Перейменування вулиць не потребує внесення змін до документів за місцем реєстрації. При цьому перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта або інших процедур в ЦНАП.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу КМДА.

директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк.

"Це передбачає необхідність внесення відповідних змін до установчих документів, змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб, повідомлення банківських установ та контрагентів про зміну реквізитів у діючих договорах, виготовлення нової печатки, бланків тощо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві завершилося голосування щодо перейменувань міських об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами.

Також відзначимо, що в Одесі прийняли решние про перейменування 39 вулиць міста.

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