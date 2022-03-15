В КГГА рассказали о последствиях ночных обстрелов в Киеве

В Киевской городской государственной администрации рассказали о последствиях ночных обстрелов российскими оккупантами столицы Украины. По предварительным данным, вражеские снаряды попали в три многоэтажных дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что в ночь на 15 марта были повреждены 9-этажный и 16-этажный дома в Святошинском районе и 10-этажный жилой дом в Подольском районе. Также вражеский снаряд попал в частный сектор в Дарницком районе, в результате чего был поврежден дом.

Кроме того, из-за обстрелов повреждения получила наземная часть станции метро "Лукьяновская". Сейчас метрополитен работает.

"На местах взрывов работают пожарные, медики и другие службы. По предварительной информации, погибших нет. Информация о пострадавших будет позже. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.