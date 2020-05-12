В КГГА рассказали, когда отменят проезд в транспорте по спецбилетам

В рамках карантина транспорт в Киеве будет перевозить по спецбилетам до 22 мая. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кличко, все будет зависеть от эпидемической ситуации.

"Все зависит от эпидситуации. Как мы видим, вирус пока не отступает, в последние дни имеем удручающую динамику. Только за воскресенье 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому рано расслабляться и на первом этапе рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам - до 22 мая точно", - подчеркнул глава столицы.

Также он напомнил, что проезд в транспорте пока возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице могут снова усилить карантин, если в течение недели ситуация с коронавирусом ухудшится. По его словам, в последние дни в столице наблюдается "массовое гуляние" граждан.

Как писало РБК-Украина, за прошлые сутки в столице зафиксировали 59 новых случаев коронавируса, что на 7 меньше, чем днем ранее. Всего в столице 1930 подтвержденных случаев COVID-19, 38 человек умерли.

Подчеркнем, с сегодняшнего дня в Киеве начался первый этап ослабления карантинных ограничений. В частности, работу возобновили непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, открыты парки, а также летние террасы кафе и ресторанов.