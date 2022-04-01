КГГА просит киевлян платить за электроэнергию для поддержки работы энергосистемы
Киевская городская государственная администрация призывает киевлян платить за электроэнергию, потому что от этого зависит работа столичных энергетиков, которые обеспечивают электроснабжение в условиях войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.
"Энергетики столицы не прекращают свою работу и призывают поддержать их оплатой услуг. Ведь от этого зависит возможность закупать материалы и горючее и оперативно устранять повреждения сетей, в частности, в результате обстрелов", - говорится в нем.
В КГГА подчеркнули, что в условиях войны электропоставщики не присылают бумажные платежки и для поддержания энергетиков киевляне могут рассчитаться за свет в отделениях банков или дистанционно благодаря онлайн-сервисам своего поставщика электричества.
Также потребители могут оплатить электроэнергию в сервисах онлайн-банкинга или пользуясь другими платежными системами, такими как Portmone, iPay и тому подобное.
Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев по возможности рассчитываться за потребленную электроэнергию, для обеспечения работы энергосистеме страны.