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КГГА просит киевлян платить за электроэнергию для поддержки работы энергосистемы

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Пятница 01 апреля 2022 15:12
КГГА просит киевлян платить за электроэнергию для поддержки работы энергосистемы Фото: КГГА просит киевлян платить за электроэнергию для поддержки работы энергосистемы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Киевская городская государственная администрация призывает киевлян платить за электроэнергию, потому что от этого зависит работа столичных энергетиков, которые обеспечивают электроснабжение в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Энергетики столицы не прекращают свою работу и призывают поддержать их оплатой услуг. Ведь от этого зависит возможность закупать материалы и горючее и оперативно устранять повреждения сетей, в частности, в результате обстрелов", - говорится в нем.

В КГГА подчеркнули, что в условиях войны электропоставщики не присылают бумажные платежки и для поддержания энергетиков киевляне могут рассчитаться за свет в отделениях банков или дистанционно благодаря онлайн-сервисам своего поставщика электричества.

Также потребители могут оплатить электроэнергию в сервисах онлайн-банкинга или пользуясь другими платежными системами, такими как Portmone, iPay и тому подобное.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев по возможности рассчитываться за потребленную электроэнергию, для обеспечения работы энергосистеме страны.

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