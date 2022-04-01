КМДА просить киян сплачувати за електроенергію для підтримки роботи енергосистеми

Київська міська державна адміністрація закликає киян сплачувати за електроенергію, тому що від цього залежить робота столичних енергетиків, які забезпечують електропостачання в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Енергетики столиці не припиняють свою роботу і закликають підтримати їх оплатою послуг. Адже від цього залежить можливість закуповувати матеріали та пальне і оперативно усувати пошкодження мереж, зокрема, внаслідок обстрілів", - йдеться в ньому.

В КМДА підкреслили, що в умовах війни електропостачальники не надсилають паперові платіжки і для підтримки енергетиків кияни можуть розрахуватись за світло у відділеннях банків, або дистанційно завдяки онлайн-сервісам свого електропостачальника.

Також споживачі можуть сплатити за електроенергію в сервісах онлайн-банкінгу або користуючись іншими платіжними системами, такими як Portmone, iPay тощо.