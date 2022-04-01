КМДА просить киян сплачувати за електроенергію для підтримки роботи енергосистеми
Київська міська державна адміністрація закликає киян сплачувати за електроенергію, тому що від цього залежить робота столичних енергетиків, які забезпечують електропостачання в умовах війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.
"Енергетики столиці не припиняють свою роботу і закликають підтримати їх оплатою послуг. Адже від цього залежить можливість закуповувати матеріали та пальне і оперативно усувати пошкодження мереж, зокрема, внаслідок обстрілів", - йдеться в ньому.
В КМДА підкреслили, що в умовах війни електропостачальники не надсилають паперові платіжки і для підтримки енергетиків кияни можуть розрахуватись за світло у відділеннях банків, або дистанційно завдяки онлайн-сервісам свого електропостачальника.
Також споживачі можуть сплатити за електроенергію в сервісах онлайн-банкінгу або користуючись іншими платіжними системами, такими як Portmone, iPay тощо.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців за можливості розраховуватись за спожиту електроенергію, для забезпечення роботи енергосистемі країни.