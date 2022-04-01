ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

КМДА просить киян сплачувати за електроенергію для підтримки роботи енергосистеми

Новость на русском →
П'ятниця 01 квітня 2022 15:12
КМДА просить киян сплачувати за електроенергію для підтримки роботи енергосистеми Фото: КМДА просить киян сплачувати за електроенергію для підтримки роботи енергосистеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Київська міська державна адміністрація закликає киян сплачувати за електроенергію, тому що від цього залежить робота столичних енергетиків, які забезпечують електропостачання в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Енергетики столиці не припиняють свою роботу і закликають підтримати їх оплатою послуг. Адже від цього залежить можливість закуповувати матеріали та пальне і оперативно усувати пошкодження мереж, зокрема, внаслідок обстрілів", - йдеться в ньому.

В КМДА підкреслили, що в умовах війни електропостачальники не надсилають паперові платіжки і для підтримки енергетиків кияни можуть розрахуватись за світло у відділеннях банків, або дистанційно завдяки онлайн-сервісам свого електропостачальника.

Також споживачі можуть сплатити за електроенергію в сервісах онлайн-банкінгу або користуючись іншими платіжними системами, такими як Portmone, iPay тощо.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців за можливості розраховуватись за спожиту електроенергію, для забезпечення роботи енергосистемі країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою