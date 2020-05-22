Кличко просит Кабмин разрешить второй этап ослабления карантина в Киеве с 23 мая

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантина. Следующий этап снятия ограничений столица планировала начать с 23 мая.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап снятия ограничений. Минздрав заявил, что Киев не отвечает критериям. Столица не соответствует только одному из трех критериев... Поэтому я обращаюсь к правительству разрешить Киеву начать второй этап послаблений", - отметил мэр Киева.

Он отметил, что из трех критериев столица не соответствует только одному - количество больных на 100 тыс. жителей города. В частности, определена норма 12 больных, а в Киеве сейчас 15 больных на 100 тыс. человек.

"Что касается других двух критериев - претензий нет. Это заполненность стационаров больниц не более 50% коек и количество проведенных тестов ПЦР, в столице этот показатель втрое выше определенной нормы", - сообщил Кличко.

По словам мэра, показатель по количеству больных в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек, а за последние 6 дней заболеваемость была в пределах нормы.

"Поэтому я обращаюсь к правительству, позволить Киеву начать второй этап послаблений, но не всех, а тех, что критически необходимы городу и бизнесу. В частности, возобновить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений до 1 тыс. кв. метров с 23 мая", - сказал он.

Кличко заявил, что пока планируется не открывать детские и спортивные площадки.

"Поскольку завтра выходной день, наземный общественный транспорт в обычном режиме может начать работу с 12:00, до того работать еще с пропусками. Мы ждем реакции правительства, а город завтра проведет заседание комиссии по чрезвычайной ситуации и примет окончательное решение", - добавил мэр.

Напомним, Минздрав назвал области, которые готовы и не готовы к ослаблению карантинных мер. Половина страны не готова.

В частности, город Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая области не готовы ко второму этапу ослабления карантина.

Как писало РБК-Украина, Киевская область пока не будет ослаблять карантин. Один из факторов - количество случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения - превышает допустимую норму.