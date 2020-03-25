КГГА просит Кабмин проконтролировать цены на лекарства и продукты питания

Власти Киева на время карантина в Украине просят правительство проконтролировать цены на лекарства и продукты питания. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, согласно законодательству в компетенции правительства на сегодня есть контроль над ценами.

"Я направил обращение в Кабмин - обеспечить контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары… Правительство имеет такую компетенцию и должно принять меры для недопущения в столице и в Украине повышение цен", - отметил Кличко.

Он уточнил, что под социально значимыми товарами имеется в виду сахар, соль, мука, чай, подсолнечное масло, сливочное масло, гречка, рис, макароны, питьевая вода, консервы длительного хранения и другие товары.

Напомним, по данным Антимонопольного комитета, в некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.

Значительный рост цен зафиксирован в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.