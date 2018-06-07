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Интервью

В Киеве с Берестейского моста на автомобиль упал кусок бетона

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 13:30
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)

Пассажира срочно госпитализировали в связи с травмой руки

В Киеве с Берестейского моста на автомобиль упал кусок бетона, пассажира срочно госпитализировали в связи с травмой руки. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"...с Берестейского моста на "Рено" упал кусок бетона, практически оторвав пассажиру руку... Мужчина срочно госпитализирован, оперируют", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи. На данный момент не известно, упал кусок бетона с конструкции моста или с грузового автотранспорта.

Напомним, 31 мая в Киеве автомобиль сбил ребенка, мальчика госпитализировали.

По словам очевидцев, у виновника ДТП были документы госслужащего. Впоследствии в Администрации президента опровергли информацию о том, что машина была частью кортежа Порошенко.

1 июня стало известно, что у мальчика переломы костей черепа, переломы обеих ног и ключицы, ушиб легких и печени.

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Теги публикации: Киев, мост, пострадавшие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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