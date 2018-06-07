У КМДА прокоментували ситуацію біля Берестейського мосту

Шматок бетону пробив лобове скло автомобіля та впав на пасажира

Рятувальники 1-го аварійно-рятувального взводу встановили, що падіння фрагменту з Берестейського мосту не було. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Перехожі були свідками того, як група молодих людей відривала фрагменти підпірної стінки мосту і зверху скидала шматки бетону на проїжджу частину. Один такий фрагмент стінки впав на машину, яка рухалась проїжджою частиною", - йдеться у повідомленні.

Як вже повідомлялося, шматок бетону пробив лобове скло автомобіля та впав на пасажира, який сидів на передньому сидінні. Пасажир отримав серйозну травму руки і був госпіталізований.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, раніше сьогодні з'явилася інформація про те, що у Києві з Берестейського мосту на автомобіль впав шматок бетону. Пасажира автівки госпіталізували.