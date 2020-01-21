У КМДА попередили про різке зростання цін на парковку

Фото: парковка (Віталій Носач/РБК-Україна)

У КМДА заявили про зростання кількості авто у Києві кожного року

Тариф за парковку у центральній частині Києва планують збільшити до 50 гривень за годину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури - начальника управління (інспекції) з паркування Київської міськдержадміністрації Дмитра Рахматулліна.

Він зазначив, що востаннє тарифи змінювалися у 2016 році.

"По-перше, у планах влади збільшити вартість парковки. Зауважу, що востаннє тарифи змінювалися у 2016 році. Найближчим часом тариф за парковку планується збільшити у центральній частині міста суттєво - як мінімум до 50 гривень за годину. Крім цього, необхідно збільшити штрафи", - написав представник КМДА.

За його словами, це має мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати авто неподалік від метро та пересуватися містом на громадському транспорті.

Рахматуллін підкреслив, що з кожним роком кількість автомобілів у Києві зростає. Зокрема, у 2019 році кількість авто зросла на 15% порівняно з 2018 роком. Внаслідок цього столичні дороги та вулиці перевантажені.

"Сьогодні, аби вирішити проблему з хаотичним паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць… Скільки ми не будуватимемо паркінгів, ситуація тільки погіршуватиметься, адже авто в рази побільшає. А місто не розраховане на таку автомобілізацію. До того ж не забуваймо, що місто - насамперед для городян, а не одних машин. Тож потрібно піти іншим шляхом", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, восени 2018 року в Україні право евакуювати неправильно припарковані автомобілі отримали не тільки поліцейські, але й інспектора по парковці.

Як писало РБК-Україна, у липні у Києві почали штрафувати водіїв-правопорушників за порушення правил парковки.