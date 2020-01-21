ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У КМДА попередили про різке зростання цін на парковку

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 16:05
У КМДА попередили про різке зростання цін на парковку
Фото: парковка (Віталій Носач/РБК-Україна)

У КМДА заявили про зростання кількості авто у Києві кожного року

Тариф за парковку у центральній частині Києва планують збільшити до 50 гривень за годину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури - начальника управління (інспекції) з паркування Київської міськдержадміністрації Дмитра Рахматулліна.

Він зазначив, що востаннє тарифи змінювалися у 2016 році.

У КМДА попередили про різке зростання цін на парковку

"По-перше, у планах влади збільшити вартість парковки. Зауважу, що востаннє тарифи змінювалися у 2016 році. Найближчим часом тариф за парковку планується збільшити у центральній частині міста суттєво - як мінімум до 50 гривень за годину. Крім цього, необхідно збільшити штрафи", - написав представник КМДА.

За його словами, це має мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати авто неподалік від метро та пересуватися містом на громадському транспорті.

Рахматуллін підкреслив, що з кожним роком кількість автомобілів у Києві зростає. Зокрема, у 2019 році кількість авто зросла на 15% порівняно з 2018 роком. Внаслідок цього столичні дороги та вулиці перевантажені.

"Сьогодні, аби вирішити проблему з хаотичним паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць… Скільки ми не будуватимемо паркінгів, ситуація тільки погіршуватиметься, адже авто в рази побільшає. А місто не розраховане на таку автомобілізацію. До того ж не забуваймо, що місто - насамперед для городян, а не одних машин. Тож потрібно піти іншим шляхом", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, восени 2018 року в Україні право евакуювати неправильно припарковані автомобілі отримали не тільки поліцейські, але й інспектора по парковці.

Як писало РБК-Україна, у липні у Києві почали штрафувати водіїв-правопорушників за порушення правил парковки.

У центрі Києва утворився затор через ДТП У Києві горить багатоповерхівка, мешканців евакуюють
Новини України Київ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся