UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

КГГА поблагодарила "Динамо" за помощь в финансировании больниц

Автор: Артем Горовенко

Киевская городская государственная администрация выразила благодарность ФК "Динамо" за благотворительное финансирование столичных больниц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telrgram-канале.

"Киев и медики столицы благодарят ФК "Динамо" за благотворительную помощь медучреждениям, которые круглосуточно помогают раненым во время военных действий. Уже завтра деньги будут работать на спасение жизни и сохранение здоровья людей. Денежные средства перечисляют непосредственно на счета медучреждений и будут тратить на медикаменты и необходимые материалы. Сегодня киевские врачи работают в сверхсложных условиях и поддержка для них - бесценна. Вместе победим!" - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоКГГА