В КГГА объяснили, почему смягчили карантин несмотря на заявление Минздрава

В Киеве сегодня начался очередной этап смягчения карантина, однако по данным Министерства здравоохранения столица не входит в перечень тех регионов, где возможно ослабление мер. В КГГА объяснили, почему карантин был ослаблен.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил советник главы КГГА и секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

По его словам, новые послабления в виде открытия бассейнов, кинотеатров, театров и ресторанов не противоречат постановлению правительства. Он отметил, что с 22 июня в Украине действует новое постановление, согласно которому определяются критерии для ужесточения карантина, а не смягчения.

"То есть по постановлению Кабмина фактически открыто все", - отметил Бондаренко.

При этом он добавил, что Киев сегодня пересек лишь один из четырех показателей правительства, предусматривающих возвращение к жесткому карантину. В среду показатель прироста больных в столице составляет 11,55% при целевом показателе 10%.

"В Киеве должны усилить карантин только, если этот показатель будет сохраняться минимум три дня. То есть сегодня, завтра и послезавтра, и фактически только в субботу, 27 июня, мы можем говорить о возвращении к более жестким карантинных мероприятий", - отметил советник главы КГГА.

Напомним, сегодня в Киеве ослабили карантинные меры.

Кроме того, в стране зафиксирован новый антирекорд - 940 случаев коронавируса.