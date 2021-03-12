В КГГА объяснили, будут ли запрещать работу транспорта в случае локдауна в Киеве

Он отметил, что Киев находился в ситуациях, когда в период локдауна в городе как работал, так и не работал общественный транспорт.

"Такие решения будут приниматься в будущем, скорее всего, исходя из ситуации текущей, которая будет на тот момент в городе. Независимо от количества больных…", - заявил Поворозник.

В КГГА отмечают, что решение о запрете работы общественного транспорта в случае введения в столице локдауна будет приниматься отдельно.

"Причем будем очень серьезно думать, как обеспечить работу города в режиме локдауна. Если вспомните апрель-май, то работа транспорта в спецрежиме не очень соответствовала потребностям города", - пояснил Поворзник.