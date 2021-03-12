У КМДА пояснили, чи будуть забороняти роботу транспорту в разі локдауну в Києві

Він зазначив, що Київ перебував у ситуаціях, коли в період локдауну в місті як працював, так і не працював громадський транспорт.

"Такі рішення будуть прийматися в майбутньому, швидше за все, виходячи з поточної ситуації, яка буде на той момент в місті. Незалежно від кількості хворих...", - заявив Поворозник.

У КМДА відзначають, що рішення про заборону роботи громадського транспорту в разі введення в столиці локдауну буде прийматися окремо.

"Причому будемо дуже серйозно думати, як забезпечити роботу міста в режимі локдауну. Якщо згадаєте квітень-травень, то робота транспорту в спецрежимі не дуже відповідала потребам міста", - пояснив Поворзник.