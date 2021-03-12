У КМДА пояснили, чи будуть забороняти роботу транспорту в разі локдауну в Києві

Київська влада поки не знає, чи забороняти роботу громадського транспорту у разі потрапляння столиці в "червону" зону карантину і введення в Києві локдауну. Зараз Київ знаходиться в зоні ризику для посилення карантину.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
Він зазначив, що Київ перебував у ситуаціях, коли в період локдауну в місті як працював, так і не працював громадський транспорт.
"Такі рішення будуть прийматися в майбутньому, швидше за все, виходячи з поточної ситуації, яка буде на той момент в місті. Незалежно від кількості хворих...", - заявив Поворозник.
У КМДА відзначають, що рішення про заборону роботи громадського транспорту в разі введення в столиці локдауну буде прийматися окремо.
"Причому будемо дуже серйозно думати, як забезпечити роботу міста в режимі локдауну. Якщо згадаєте квітень-травень, то робота транспорту в спецрежимі не дуже відповідала потребам міста", - пояснив Поворзник.
Нагадаємо, станом на 12 березня Київ знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину. Ця зона є попереджувальною, яка свідчить про ускладнення епідеміологічної ситуації в регіоні. У разі погіршення ситуації, столицю можуть перевести в "червону" зону, після чого буде запроваджено локдаун.
Раніше РБК-Україна писало, що за вчора в країні виявили майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу, що є найбільшою кількістю з 11 грудня. У Києві при цьому підтвердили 896 нових заражень.