В КГГА обновили карту бомбоубежищ столицы

В Киеве создали фонд защитных сооружений гражданской обороны. Его задача - укрытие населения столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Фонд включает убежища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

Для удобства информирования населения Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.