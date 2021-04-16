ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В КГГА обновили карту бомбоубежищ столицы

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 08:09
В КГГА обновили карту бомбоубежищ столицы Фото: убежища есть по всему Киеву (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В Киеве создали фонд защитных сооружений гражданской обороны. Его задача - укрытие населения столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Фонд включает убежища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

Для удобства информирования населения Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.

Напомним, не так давно в полицию поступило анонимное сообщение о минировании станций метро "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота", "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого", "Майдан Независимости", "Крещатик", "Академгородок", "Красный хутор" и "Героев Днепра".

К слову, в полицию регулярно поступают такие сообщения.

Ранее сообщалось, что в Сумах правоохранители искали взрывчатку в зданиях мэрии, госадминистрации и СБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев бомба
NEWS
Боевики семь раз нарушали "тишину" на Донбассе: применяли запрещенные минометы
Боевики семь раз нарушали "тишину" на Донбассе: применяли запрещенные минометы
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса