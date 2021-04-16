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У КМДА оновили карту бомбосховищ столиці

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 08:09
У КМДА оновили карту бомбосховищ столиці Фото: притулку є по всьому Києву (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

У Києві створили фонд захисних споруд цивільної оборони. Його завдання - укриття населення столиці від надзвичайних ситуацій техногенного, природного і військового характеру.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Фонд включає притулки цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

Керівники організацій та власники вищезгаданих споруд при необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.

Для зручності інформування населення Київська міська державна адміністрація відновила карту, де вказано адресні місця укриттів у підземному просторі.

Нагадаємо, не так давно в поліцію надійшло анонімне повідомлення про мінування станцій метро "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота", "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстого", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Академмістечко", "Червоний хутір" і "Героїв Дніпра".

До слова, в поліцію регулярно надходять такі повідомлення.

Раніше повідомлялося, що в Сумах правоохоронці шукали вибухівку в будівлі мерії, держадміністрації та СБУ.

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