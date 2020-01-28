У Києві планують з квітня змінити вартість проїзних квитків

Фото: КМДА (з відкритих джерел)

Проїзні будуть продаватися тільки на всі види транспорту

Київська міська держадміністрація з 1 квітня планує змінити вартість проїзних квитків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на проект розпорядження КМДА "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".

Зокрема, тариф на одну поїздку на автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, метрополітені, міській електричці як і раніше складе 8 гривень.

При цьому при використанні синьої картки тариф буде залежати від кількості куплених поїздок і буде коливатися від 6,50 гривень (при разовій покупці 50 поїздок) до 8 гривень (при разовій покупці від 1 до 9 поїздок). А ось зелені картки з 1 квітня не будуть поповнюватися. Зазначено, що куплені до 31 березня поїздки можна буде використовувати до 31 березня 2021 року.

У КМДА планують змінити систему проїзних. Вони можуть випускатися тільки на всі види транспорту з обмеженням кількості поїздок і без обмеження. Крім того, вводяться проїзні на 24 години (100 гривень), 48 годин (150 гривень), 72 години (200 гривень).

Фото: розпорядження КМДА

Крім того, згідно з документом, вартість проїзного складе:

на 46 поїздок - 290 гривень (студенти - 145, школярі - 72,50);

на 62 поїздки - 390 гривень (студенти - 195, школярі - 97,50);

на 92 поїздки - 575 гривень (студенти - 287,50, школярі - 143,75);

на 124 поїздки - 770 гривень (студенти - 385, школярі - 192,50).

Нагадаємо, в липні 2019 року в КМДА анонсували, що Київ остаточно переходить на е-квиток з 31 жовтня.

Як писало РБК-Україна, в Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків в наземному транспорті. Так, зазначалося, що громадський наземний транспорт Києва повністю переходить на електронний квиток. Крім того, в метро з цього дня перестануть продавати жетони і зелені безконтактні картки.