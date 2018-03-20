КГГА изучает опыт австрийских компаний по улучшению дорожной инфраструктуры

Австрийский опыт может быть полезным в развитии и улучшении дорожной инфраструктуры Киева. Об этом по результатам встречи с членами правления компаний Strabag AG заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы активно ремонтируем и строим дороги Киева. Конечно, впереди еще много того, что требует оперативного или планового ремонта, мы должны, как минимум, сохранить набранные темпы. Это также означает, что мы активно будем изучать опыт передовых стран и компаний, чтобы при случае использовать его у нас", – рассказал Дмитрий Давтян.

По его словам, австрийские компании могут быть полезны ввиду их достояния в создании и содержании дорог в мегаполисах.

"Конечно, это и качество дорожных покрытий, и разметка, и оптимизация потоков движения – все, что уже зарекомендовало себя как качественное, может и должно быть применено в Киеве", – убежден Дмитрий Давтян.

Он не исключает возможность участия австрийских лидеров дорожной сферы в работах на столичных дорогах.

"Пока мы только знакомимся – им интересны наши пути, развязки, мосты и дороги, а нам – как они справлялись, скажем, с увеличением транспортного потока и продлением срока эксплуатации дорог. То есть это тот опыт, который актуален и, безусловно, нужен в дорожной отрасли Киева", – убежден заместитель председателя КГГА.