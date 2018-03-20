КМДА вивчає досвід австрійських компаній з поліпшення дорожньої інфраструктури

Австрійський досвід може бути корисним у розбудові та поліпшенні дорожньої інфраструктури Києва. Про це за результатами зустрічі із членами правління компаній Strabag AG заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє прес-служба політсили.

"Ми активно ремонтуємо та будуємо дороги Києва. Звісно, попереду ще багато того, що потребує оперативного або планового ремонту, ми маємо на меті, як мінімум, зберегти набрані темпи. Це також означає, що ми активно вивчатимемо досвід передових країн та компаній, щоб принагідно використовувати його у нас", – розповів Дмитро Давтян.

За його словами, австрійські компанії можуть бути корисні з огляду на їхні надбання у створенні та утриманні доріг у мегаполісах.

"Звісно, це і якість дорожніх покриттів, і розмітка та оптимізація потоків руху – все, що вже зарекомендувало себе як якісне та на часі, може і має бути застосоване в Києві", – переконаний Дмитро Давтян.

Він не виключає можливість участі австрійських лідерів дорожньої сфери у роботах на столичних дорогах.

"Поки ми лише знайомимося – їм цікаві наші шляхи, розв’язки, мости і дороги, а нам – як вони справлялися, скажімо, зі збільшенням транспортного потоку та подовженням строку експлуатації доріг. Тобто це той досвід, який актуальний і, безумовно, потрібний у дорожній галузі Києва", – переконаний заступник голови КМДА.