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КГБ Беларуси заявил о готовящейся в стране провокации

Минск, Пятница 16 октября 2020 17:38
КГБ Беларуси заявил о готовящейся в стране провокации
Фото: Иван Тертель (news tut.by)
Автор: Андрей Козловский

Власти Беларуси заявили о готовящейся в стране провокации. Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель заявил, что ситуацию в стране хотят якобы расшатать.

Об этом сообщает БелТА.

"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве", - сказал Тертель.

По его словам, организаторы данной акции, планируют обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Беларуси и тем самым использовать последний шанс на реализацию своих планов.

"В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности", - отметил глава КГБ.

Напомним, на днях оппозиционный лидер Светлана Тихановская выдвинула ультиматум непризнанному президенту Александру Лукашенко и пригрозила масштабной акцией протеста.

Кроме того, в МВД Беларуси пообещали, что силовики будут "гуманно" применять табельное оружие против митингующих, если они будут оказывать активное сопротивление.

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