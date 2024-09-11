Кейн відсвяткував ювілей, Греція в лідерах і друга перемога Грузії: що сталося у Лізі націй

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

У дебюті протистояння з німцями рахунок відкрили Нідерланди. Рейндерс реалізував вихід віч-на-віч із кіпером після передачі з глибини. Бундестім відповіла двома голами до перерви – Ундав зіграв на добиванні після сейву Вербрюггена, а Кімміх замкнув дальню стійку після атаки зліва. Проте, в другій половині Дюмфріс вирвав нічию для "помаранчевих", переправивши в сітку простріл Броббі.

Другу перемогу в групі B1, де змагається збірна України, здобула Грузія. "Хрестоносці" на виїзді мінімально здолали албанців. Єдиний м'яч у другому таймі оформив Кочорашвілі. Він прийняв м'яч у середній лінії, просунувся вперед і завдав розкішного пострілу під поперечину метрів із 20-ти. У жовтні кавказці зустрінуться з Україною і Албанією у статусі лідера групи (6 очок).

Сотий матч у футболці збірної Англії з дублем завершив Кейн. Форвард відзначився двічі проти Фінляндії після перерви. Спершу він із меж штрафного потужно пробив під поперечину після затяжної атаки "Трьох левів". А потім у дотик пробив під дальню стійку після передачі Мадуеке. Загальна статистика Кейна в збірній викличе захват – 100 поєдинків, 68 голів.

Та лідером групи B2 стали не англійці, а Греція. Елліни здобули виїзну перемогу над збірною Ірландії. Підопічні Івана Йовановіча теж забили двічі в другій половині. Відкрив рахунок Йоаннідіс, розкішно поклавши м'яч у дев'ятку з півкола штрафного. Остаточний результат встановив Цоліс – розібрався з оборонцем на лінії штрафного та вгатив у кут лівою.