Кейн отметил юбилей, Греция в лидерах и вторая победа Грузии: что произошло в Лиге наций

В дебюте противостояния с немцами счет открыли Нидерланды. Рейндерс реализовал выход один на один с кипером после передачи из глубины. Бундестим ответила двумя голами до перерыва – Ундав сыграл на добивании после сэйва Вербрюггена, а Киммих замкнул дальнюю штангу после атаки слева. Однако во второй половине Дюмфрис вырвал ничью для "оранжевых", переправив в сетку прострел Бробби.

Вторую победу в группе B1, где соперничает сборная Украины, одержала Грузия. "Крестоносцы" на выезде минимально одолели албанцев. Единственный мяч во втором тайме оформил Кочорашвили. Он принял мяч в средней линии, продвинулся вперед и нанес роскошный выстрел под перекладину метров с 20-ти. В октябре кавказцы встретятся с Украиной и Албанией в статусе лидера группы (6 очков).

Сотый матч в футболке сборной Англии с дублем завершил Кейн. Форвард отличился дважды против Финляндии после перерыва. Сначала он из пределов штрафной мощно пробил под перекладину после затяжной атаки "Трех львов". А затем в касание пробил под дальнюю штангу после передачи Мадуэке. Общая статистика Кейна в сборной вызовет восторг – 100 поединков, 68 голов.

Но лидером группы B2 стали не англичане, а Греция. Эллины одержали победу над сборной Ирландии. Подопечные Ивана Йовановича тоже забили дважды во второй половине. Открыл счет Йоаннидис, роскошно уложив мяч в девятку из полукруга штрафной. Окончательный результат установил Цолис – разобрался с защитником на линии штрафной и вколотил в угол левой.