Кешбек за українські товари: у "Дії" з'явилося важливе оновлення

Українці тепер можуть швидко перевірити товар на участь у програмі "Національний кешбек". Для цього потрібно лише відсканувати штрихкод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Програма кешбеку від держави доступна вже на 267 тисяч українських товарів від 1352 місцевих виробників.

Перевірка через "Дію" сповістить якщо:

У застосунку "Дія" з’явилася функція сканування штрихкодів товарів. Сканер допоможе покупцю визначити, чи отримає він за придбання українського товару кешбек у розмірі 10%.

Програма кешбеку

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив про створення програми "Купуй українське". Передбачається, що громадяни зможуть отримати частину коштів (кешбек) за покупку товарів українського виробництва на спеціальну картку.

Програма вже працювала, а українцям почали нараховувати спеціальні виплати.

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат - 3 тисячі гривень на місяць.

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