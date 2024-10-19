Кешбек за українські товари: у "Дії" з'явилося важливе оновлення
Українці тепер можуть швидко перевірити товар на участь у програмі "Національний кешбек". Для цього потрібно лише відсканувати штрихкод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
У застосунку "Дія" з’явилася функція сканування штрихкодів товарів. Сканер допоможе покупцю визначити, чи отримає він за придбання українського товару кешбек у розмірі 10%.
Перевірка через "Дію" сповістить якщо:
- товар український і бере участь у програмі "Національний кешбек";
- товар не бере участі в програмі "Національний кешбек", хоч і є українським;
- товар вироблено не в Україні.
Програма кешбеку від держави доступна вже на 267 тисяч українських товарів від 1352 місцевих виробників.
Яка отримати кешбек:
- Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.
- Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.
- Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.
- У "Дії" в розділі Сервіси обрати картку "Національний кешбек" для виплат.
Програма кешбеку
У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив про створення програми "Купуй українське". Передбачається, що громадяни зможуть отримати частину коштів (кешбек) за покупку товарів українського виробництва на спеціальну картку.
Програма вже працювала, а українцям почали нараховувати спеціальні виплати.
Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат - 3 тисячі гривень на місяць.
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