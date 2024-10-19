Кешбек за украинские товары: в "Дії" появилось важное обновление

Украинцы могут быстро проверить товар на участие в программе "Национальный кешбек". Для этого нужно только отсканировать штрих-код.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Программа кешбека от государства доступна уже на 267 тысяч украинских товаров от 1352 местных производителей.

Проверка через "Дію" известит если:

В приложении "Дія" появилась функция сканирования штрих-кодов товаров. Сканер поможет покупателю определить, получит ли он при покупке украинского товара кешбек в размере 10%.

Программа кешбека

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании программы "Покупай украинское". Предполагается, что граждане смогут получить часть средств (кешбек) за покупку товаров украинского производства на специальную карту.

Программа уже работала, а украинцам начали начислять специальные выплаты.

Кешбек в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Максимальная сумма выплат - 3 тысячи гривен в месяц.

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