Українцям повертатимуть 15% вартості від придбаної техніки: названо список

В рамках економічної платформи "Зроблено в Україні" громадяни можуть одержати 15% кешбеку від купівлі техніки вітчизняного виробництва. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, мета цього проекту - підтримка українських виробників та стимуляція попиту на їхню продукцію. Зокрема, до програми можуть долучитися виробники з локалізацією від 40% включно.

Компенсацію можна буде отримати за покупку: причепів та напівпричепів від ТОВ "СПД ПЕТРОВ" і ПП "Транс-Авто-Д", деяких модифікацій ліфтів від ТОВ "Карат-Ліфткомплект" і ТОВ "Завод Євроформат" та навантажувача FARMER компанії ТОВ НВП "Агромашінвест".

А також, за купівлю: автобусів і вантажівок АТ "Черкаський автобус", напівпричіпу-цистерня для нафтопродуктів компанії ТОВ "ЕВЕРЛАСТ" і екскаватора-навантажувача ELEX від АТ "Ельворті". Окрім цієї техніки, компенсацію нарахують за причепи, напівпричепи, причепи-платформи і маніпулятори підприємства ТОВ "Велмаш-Україна".

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, до переліку увійшли ті підприємства, які подали заявки протягом першого тижня після запуску програми.

Як взяти участь у програмі

Виробникам потрібно подати електронну заявку до Мінекономіки та надати всю інформацію. Зокрема, про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці. Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до публічного переліку, а інформацію передадуть банкам для реалізації програми.

Покупцям, в свою чергу, спершу треба буде оплатити техніку чи обладнання через уповноважений банк та подати заяву до банку на компенсацію. У заяві повинні бути копія платіжного документа та акт прийняття-передачі.