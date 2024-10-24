Украинцам будут возвращать 15% стоимости от приобретенной техники: назван список

В рамках экономической платформы "Зроблено в Україні" граждане могут получить 15% кэшбэка от покупки техники отечественного производства. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, цель этого проекта – поддержка украинских производителей и стимуляция спроса на их продукцию. В частности, в программе могут участвовать производители с локализацией от 40% включительно.

Компенсацию можно получить за покупку: прицепов и полуприцепов от ООО "СПД ПЕТРОВ" и ЧП "Транс-Авто-Д", некоторых модификаций лифтов от ООО "Карат-Лифткомплект" и ООО "Завод Евроформат" и погрузчика FARMER компании ООО НПП "Агромашинвест" ".

А также за покупку: автобусов и грузовиков АО "Черкасский автобус", полуприцепа-цистерны для нефтепродуктов компании ООО "ЭВЕРЛАСТ" и экскаватора-погрузчика ELEX от АО "Эльворти". Кроме этой техники компенсацию начислят за прицепы, полуприцепы, прицепы-платформы и манипуляторы предприятия ООО "Велмаш-Украина".

По словам замминистра экономики Андрея Телюпы, в перечень вошли те предприятия, которые подали заявки в течение первой недели после запуска программы.

Как принять участие в программе

Производителям нужно подать электронную заявку в Минэкономики и предоставить всю информацию. В частности, о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчете удельного веса затрат на оплату труда. После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный список, а информацию передадут банкам для реализации программы.

Покупателям, в свою очередь, сперва придется оплатить технику или оборудование через уполномоченный банк и подать заявление в банк на компенсацию. В заявлении должны быть копия платежного документа и акт приема-передачи.