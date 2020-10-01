Кешбек на Kasta.ua – дополнительный бонус к вашим покупкам

Маркетинговый инструмент под названием кешбэк активно используется большим количеством торговых площадок. Это отсроченная скидка в формате денежной суммы, возвращаемая клиенту для последующей покупки товаров или услуг. Данный инструмент является элементом программы лояльности и поддержки пользователей.

Примером является следующая ситуация. Клиент купил товар за 1000 гривен с кешбеком 10%. Т.е. он получает товар и дополнительно 100 гривен на счет для следующей покупки. В зависимости от условий деньги нужно потратить уже или на протяжении определенного периода – месяц, неделя, год или пару дней.

Внедрение кешбека от Kasta.ua

Известная площадка по продаже обуви и одежды Kasta.ua идет в ногу со временем, поэтому администрация решила внедрить кешбек для клиентов. Более подробно ознакомьтесь с предложением на официальном сайте Kasta.ua, где также доступно обращение в службу поддержки для уточнения информации.

«Это всего лишь дополнение к программе лояльности, создающее комфортные условия для покупателей. Это не виртуальная валюта или баллы, а реальные деньги с возможностью последующей оплаты покупок либо вывода на указанную банковскую карту», – сообщает СЕО Kasta.ua Андрей Логвин.

Расчет простой – каждому зарегистрированному пользователю начисляется 1% за покупки, но при условии оплаты в кредит или картой. Полученные средства со временем можно выводить на карту или тратить на покупку.

В том случае, если клиент является подписчиком карты Black, размер кешбека увеличивается до 3%. В честь «Дня клиента» 28 сентября каждый желающий может начать пользоваться новым инструментом и накапливать средства.

Преимущества кешбека

выгодные покупки;

возврат денег;

удобство проведения расчетов;

отсутствие ограничений на категории товаров.

Кстати, скоро стартует Чёрная Пятница и на сайте Kasta.ua клиентов ждут уникальные товары. Воспользуйтесь возвратом денег, добавляйте к этому еще и скидки, после чего получайте самые «вкусные» цены на и так дешевые товары.

Kasta.ua – это полноценный маркетплейс, поэтому предложенных товаров и брендов тут несколько тысяч. Продукция доставляется в рамках собственной службы доставки с учетом требований покупателей и защиты их интересов.

Все виды одежды и обуви по желанию можно вернуть, если они не подошли по каким-либо причинам. Дополнительная плата за это не взимается. Если остались вопросы – воспользуйтесь службой поддержки и уточните всю информацию напрямую у сотрудников магазина!

