Кешбек на Kasta.ua - додатковий бонус до ваших покупок

Маркетинговий інструмент під назвою кешбек активно використовується великою кількістю торгових майданчиків. Це відстрочена знижка в форматі грошової суми, яка повертається клієнтові для подальшої покупки товарів або послуг. Даний інструмент є елементом програми лояльності та підтримки користувачів.

Прикладом є наступна ситуація. Клієнт купив товар за 1000 гривень з кешбек 10%. Тобто він отримує товар і додатково 100 гривень на рахунок для наступної покупки. Залежно від умов гроші потрібно витратити вже або протягом певного періоду - місяць, тиждень, рік або два дні.

Впровадження кешбек від Kasta.ua

Відомий майданчик з продажу взуття та одягу Kasta.ua йде в ногу з часом, тому адміністрація вирішила впровадити кешбек для клієнтів. Більш детально ознайомтесь з пропозицією на офіційному сайті Kasta.ua, де також є звернення в службу підтримки для уточнення інформації.

«Це всього лише доповнення до програми лояльності, що створює комфортні умови для покупців. Це не віртуальна валюта або бали, а реальні гроші з можливістю подальшої оплати покупок або виведення на зазначену банківську карту », - повідомляє СЕО Kasta.ua Андрій Логвин.

Розрахунок простий - кожному зареєстрованому користувачу нараховується 1% за покупки, але за умови оплати в кредит або картою. Отримані кошти з часом можна виводити на карту або витрачати на покупку.

У тому випадку, якщо клієнт є передплатником карти Black, розмір кешбек збільшується до 3%. На честь «Дня клієнта» 28 вересня кожен бажаючий може почати користуватися новим інструментом і накопичувати кошти.

Переваги кешбек

вигідні покупки;

повернення грошей;

зручність проведення розрахунків;

відсутність обмежень на категорії товарів.

До речі, скоро стартує Чорна П'ятниця та на сайті Kasta.ua клієнтів чекають унікальні товари. Скористайтеся поверненням грошей, додайте до цього ще й знижки, після чого отримуйте «найсмачніші» ціни на і так дешеві товари.

Kasta.ua - це повноцінний маркетплейс, тому запропонованих товарів і брендів тут кілька тисяч. Продукція доставляється в рамках власної служби доставки з урахуванням вимог покупців і захисту їх інтересів.

Всі види одягу і взуття за бажанням можна повернути, якщо вони не підійшли з яких-небудь причин. Додаткова плата за це не стягується. Якщо залишилися питання - скористайтеся службою підтримки і уточніть всю інформацію безпосередньо у співробітників магазину!