Кэшбек и борьбу с теневой экономикой на днях могут остановить, - эксперт

Фото: РРО (pixabay.com)

Несмотря на обязательства перед МВФ и украинским бизнесом, власть решила пойти на поводу малочисленных уличных протестов и внести в парламент законопроект 4439, отменяющий кэшбек и переносящий фискализацию на большинство товаров.

Об этом заявил директор ассоциации производителей, член Украинского совета бизнеса Игорь Склянко.

"Парадокс в том что законы про кэшбек и РРО были приняты Верховной радой прошлой осенью в турборежиме и ещё не начали работать", - отмечает эксперт.

По его словам, лидеры протестного движения SaveФОП имеют очень неоднозначную репутацию и явные связи с крупным теневым бизнесом и политической оппозицией для которых работает формула чем хуже в стране, тем лучше для них.

"Если раньше основным аргументом лидеров SaveФОП была дороговизна кассовых аппаратов, то после появления бесплатной государственной программы для смартфона е-РРО все свелось к банальному нежеланию теневиков, чтобы государство имело возможность контроля за их оборотами", - добавляет он.

Склянко убежден: закон о кэшбеке очень не хотят крупные сети магазинов и он-лайн торговли, продающие контрабанду, поскольку привыкли договариваться с контролирующими органами, но с каждым из своих покупателей договорится невозможно, ведь все покупатели любят скидки, а подарки в размере цены покупки любят тем более.

"В новом году крупным продавцам контрабанды придётся отказаться от старых схем созданных ФОПоферм (сотни зарегистрированных ФОПов на своих знакомых или сотрудников) и быть готовым услышать от покупателя "А почему вы не выдали фискальный чек?" И если выдадут любой другой чек вместо фискального, то по заявлению покупателя не обнаружившего чек на сайте ГПС нечестному магазину придётся заплатить штраф с которого и будет возвращен кэшбек покупателю в сумме цены товара. Потребители получат не только госзащиту от фальсифицированных товаров, но и качественную медицину, дороги, высокие пенсии и сильную армию, поскольку бюджет дополнительно получит более 180 млрд грн в год, которые государство сегодня теряет на контрабанде и скрутках тесно связанных между собой", - отмечает эксперт.

При этом законопослушным продавцам боятся нечего, так как фискальный чек всегда есть в базе ГПС и все липовые заявления будут отклонены.

"Наверняка президент внося законопроект 4439 искренне желает помочь малому бизнесу. Большинство экспертов сходятся во мнении, что РРО действительно можно отсрочить на год, но только для наиболее пострадавшего бизнеса от пандемии, - сферы услуг и условного продавца хот-догов, но ни в коем случае нельзя отменять кэшбек и РРО для лекарств, ювелирных изделий, электроники, шуб и брендовых вещей, а потому 4439 сразу требует очень серьезной корректировки", - обращает внимание член Украинского совета бизнеса.

По его словам, около 80% покупателей хотят получать именно фискальный чек (по результатам независимого опроса группы "Рейтинг" от 2 ноября 2020 г.). И только 7% потребителей могут сегодня отстоять защиту своих прав в Госпотребслужбе из-за отсутствия идентификации продавца (нет фискального чека) как субъекта предпринимательства (данные за октябрь 2020 года).

"Практически все страны в своё время вводившие обязательные кассовые аппараты (Украина единственная страна на континенте, где крупные магазины могут работать без РРО) сталкивались с протестами введения РРО и многие страны до сих пор решают проблему не выдачи фискальных чеков, от огромных штрафов на покупателя (Италия) до чек = лотерейный билет (Польша, Грузия). И только Южная Корея смогла решить этот вопрос за 1 месяц, введя кэшбек, так как ни один владелец магазина не хочет ругаться со своими любимыми покупателями", - рассказывает Склянко.

Эксперт убежден, кэшбек - это мощный механизм заставить выдавать фискальные чеки тех, кто сегодня спрятался за ФОП и пользуется их льготами, а также качает ситуацию в стране для достижения своих серых интересов, в том числе политических планов.

"Кстати механизм аналогичный кэшбеку уже работает в Украине, 1 января 2020 в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в закон Украины" О предотвращении коррупции "по обличителей коррупции", внесенный Президентом Украины на реализацию предвыборных обещаний: "Сдай коррупционера - получи 10%". Разве кэшбек не о том же?" - говорит эксперт.

Он также считает, что если с 2021 года все-таки заработает кэшбек - контрабанду продавать станет экономически не выгодно и Украина может стать первой Европейской страной для подражания, которая опробует этот механизм с прогнозированными быстрыми результатами и пропавшим желанием у нечестного бизнеса продавать контрабанду через ФОПофермы без выдачи фискальных чеков.

Напомним, ранее модель фискального кэшбек была поддержана руководством партии "Слуга народа" в Меморандуме о сотрудничестве, подписанном год назад Коалицией УСБ с политической партией "Слуга народа".