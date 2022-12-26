Керуюча компанія портового терміналу "Олімпекс Купе Інтернешнл" спростовує претензії американського хедж-фонду

Як відомо, минулого тижня американський хедж-фонд Argentem Creek Partners повідомив, що розпочав примусові дії проти GNT Group, яка керує зерновим терміналом "Олімпекс Купе Інтернешнл", який працює на території Одеського морського порту. Претензії стосуються кредитних ліній сукупним розміром 75 млн доларів.

У зв’язку з цим GNT Group, заявила, що в 2019 році залучила у Argentem Creek Partners дві кредитні лінії у розмірі 25 млн та 50 млн дол. Ці кошти були спрямовані на погашення кредиту ЄБРР та викуп 26% частки CHS Europe S.a.r.l. у зерновому терміналі "Олімпекс Купе Інтернешнл".

"У своїй заяві фонд Argentem Creek Partners повідомив, що підозрює GNT Group у зловживанні наданими кредитними коштами. Але кредитний договір був укладений таким чином, що всі кредитні кошти мали суто цільове призначення, і будь-яке їхнє нецільове використання було неможливим", - відзначили в GNT Group.

Там також додали, що у 2022 році Україна опинилася в ситуації повної морської блокади у зв’язку з війною, що суттєво вплинуло на фінансові показники усіх гравців ринку перевалки вантажів. Кредитний договір з американським фондом дозволяв відтерміновувати виплати по кредитам, на що були отримані обумовлені договором вейвери (відтермінування).

"GNT Group заявляє про готовність погасити кредитні зобов’язання перед Argentem Creek Partners і відкриті до переговорів щодо надання усіх необхідних фінансових документів для проведення аудиту. Адже жодних порушень і нецільового використання кредитних коштів бути не могло. Ми хотіли б підкреслити, що GNT Group є одним з учасників, задіяних у зерновому коридорі за підтримки ООН і ніколи не вдавалися до жодних зловживань кредитними коштами за всю свою понад 20-річну історію", - сказано в заяві.

У компанії також підкреслили, що історія зернового терміналу "Олімпекс Купе Інтернешнл" в Одеському порту почалася ще у 2000 році.

Весь цей час GNT Group співпрацювала з великими міжнародними компаніями та фінансовими інституціями. Обсяг інвестицій у розбудову терміналу сягнув понад $80 млн. Так, з 2009 по 2019 рік до проєкту залучалися кредитні кошти міжнародної компанії CHS Inc. та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Олімпекс Купе Інтернешнл" - одна з найбільших приватних стивідорних компаній, що оперує в Одеському морському порту. Торік, за даними порталу "Порти України", компанія з показником 180 тис. т посідала 11 місце в рейтингу портових терміналів України за обсягами одночасного зберігання зернових.